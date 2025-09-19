Conteúdo oferecido por:

Como ficam as diárias nos hotéis após regulamentação do Governo Federal?

Veja o tira-teima sobre a portaria do Ministério do Turismo que criou regras para o setor de hospedagem

por: Redação ( Ontem ) - Atualizado: 19/09/2025 18:13
Regulamentação entra em em vigor dentro de três meses - Foto @correianews

O Ministério do Turismo (MTur) pôs fim à polêmica da lei que obrigava hotéis e pousadas a garantir diárias de 24h corridas regulamentando em até três horas o tempo máximo para limpeza e higienização dos quartos. A regra entra em vigor dentro de 90 dias. Mas, na prática, o que muda com a regulamentação? Confira o tira-teima.

As diárias serão de 21h?

O hóspede pagará por 24h mas poderá usufruir por 21h, já que as três horas restantes serão destinadas à limpeza e higienização. Esse tempo deverá ser comunicado de forma clara no momento da reserva e sem que haja qualquer cobrança adicional.

Como ficam o check-in e o check-out?

Os horários de entrada e saída continuam sendo definidos pelos meios de hospedagem. Cada hotel ou pousada tem autonomia para determinar quando o hóspede poderá fazer o check-in e o check-out, desde que a comunicação seja feita de forma clara e objetiva.

Fique por dentro de tudo o que acontece em Campos do Jordão e região no Portal NetCampos. Aproveite e entre agora no nosso Canal no WhatsApp ou no Grupo do WhatsApp exclusivo de avisos rápidos e receba as notícias em primeira mão. Não perca tempo, conecte-se já!.

Como ficam o early check-in e o late check-out?

A portaria do MTur permite que o estabelecimento cobre tarifas diferenciadas para os hóspedes que entrarem antes do horário do check-in e saírem depois do horário do check-out. Nesse caso, é preciso que não haja comprometimento das horas determinadas para a arrumação.

Quais as demais regras da portaria do MTur?

- O documento também determina higienização completa do quarto com troca de roupa de cama e de banho;

- Hóspede pode dispensar a troca dos lençóis e toalhas, desde que não comprometa a segurança sanitária do hotel ou pousada;

- Introdução da ficha eletrônica de hospedagem, que facilita e agiliza o check-in e o check-out do hóspede, entre outros benefícios. Conheça cada um deles aqui.

Com informações Panrotas.

Links Patrocinados

Pousada Villa Capivary
O conforto de sua casa e o charme de Campos em um só lugar. Localizada no centro turi...
Pousada Sino dos Ventos
Pousada confortável e econômica, com ambiente familiar e aconchegante, oferece aos hó...
Art Lodge Campos do Jordão
Um universo texano te espera para muita diversão, aqui você encontra tudo que precisa...

Receba as notícias mais relevantes de Campos do Jordão e região direto no seu whatsapp. Participe da Comunidade

ENTRE NO GRUPO

Últimas Notícias

Dicas de Passeios

Agenda de Eventos